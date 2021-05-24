Поиск
AНачало в 16:15Словакия Словакия1 : 1Россия РоссияТретий периодонлайнBНачало в 16:15Латвия Латвия1 : 1Италия ИталияТретий периодAНачало в 20:15Чехия ЧехияБелоруссия БелоруссияBНачало в 20:15Германия ГерманияКанада Канада

Постпред Белоруссии вызван во внешнеполитическую службу Евросоюза

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поручил генеральному секретарю Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Стефано Саннино вызвать постпреда Белоруссии в ЕС Александра Михневича в связи с инцидентом с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Как говорится в коммюнике ЕВС, Михневичу высказали осуждение "недопустимого шага белорусских властей, которые принудили гражданский самолет совершить посадку в Минске и задержали его пассажира Романа Протасевича, независимого белорусского журналиста и активиста".

"Посол Михневич был проинформирован о решительном осуждении институтами ЕС и государствами-членами ЕС акта принуждения, которым власти Белоруссии поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа", - сказано в сообщении.

Саннино также донес до дипломата позицию ЕС о том, что "возмутительные действия белорусских властей представляют собой еще одну вопиющую попытку заглушить все голоса оппозиции в стране, и потребовал немедленного освобождения господина Протасевича".

ЕВС напоминает, что этот инцидент будет обсуждаться на предстоящем в понедельник вечером в Брюсселе заседании Европейского совета. "ЕС рассмотрит последствия этих действий, включая возможные меры против виновных", - говорится в коммюнике.

25 мая случившееся планируют обсудить постпреды НАТО.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, получил сообщение о бомбе на борту, и пилоты совершили вынужденную посадку в Минске, долетев до аэропорта в сопровождении белорусского истребителя. После посадки был задержан редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" и бывший главред NEXTA Протасевич, а также его подруга - гражданка России София Сапега.

Правительство Литвы уже запретило своим авиакомпаниям летать над Белоруссией, а также отказалось принимать рейсы, пролетевшие через белорусское воздушное пространство. МИД Литвы рекомендовал согражданам избегать поездок в Белоруссию.

МИД Белоруссии заявил, что причиной посадки лайнера были соображения безопасности пассажиров. Ведомство также осудило попытки политизировать этот инцидент.

Жозеп Боррель ЕС ЕВС Роман Протасевич Белоруссия Минск Ryanair

Новости по теме

Новости
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Сигнал о минировании самолета Ryanair Минск получил от "солдат ХАМАСа"

NBC узнал о возможной встрече Путина и Байдена в Женеве

NBC узнал о возможной встрече Путина и Байдена в Женеве

Рейс Lufthansa не вылетел из Минска во Франкфурт из-за угрозы теракта

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Литва запретила авиасообщение с республикой через воздушное пространство Белоруссии

Литва запретила авиасообщение с республикой через воздушное пространство Белоруссии
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

РФ запросила доступ к россиянке, оставшейся в Минске после посадки рейса Ryanair

РФ запросила доступ к россиянке, оставшейся в Минске после посадки рейса Ryanair
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Лавров призвал не оценивать сгоряча инцидент с самолетом Ryanair

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

МИД Литвы рекомендовал согражданам покинуть Белоруссию

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее

Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Авиакомпания Ryanair осудила инцидент со своим самолетом в Белоруссии

Авиакомпания Ryanair осудила инцидент со своим самолетом в Белоруссии
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Песков отказался комментировать посадку самолета Ryanair в Минске

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');