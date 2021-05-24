Постпред Белоруссии вызван во внешнеполитическую службу Евросоюза

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поручил генеральному секретарю Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Стефано Саннино вызвать постпреда Белоруссии в ЕС Александра Михневича в связи с инцидентом с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Как говорится в коммюнике ЕВС, Михневичу высказали осуждение "недопустимого шага белорусских властей, которые принудили гражданский самолет совершить посадку в Минске и задержали его пассажира Романа Протасевича, независимого белорусского журналиста и активиста".

"Посол Михневич был проинформирован о решительном осуждении институтами ЕС и государствами-членами ЕС акта принуждения, которым власти Белоруссии поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа", - сказано в сообщении.

Саннино также донес до дипломата позицию ЕС о том, что "возмутительные действия белорусских властей представляют собой еще одну вопиющую попытку заглушить все голоса оппозиции в стране, и потребовал немедленного освобождения господина Протасевича".

ЕВС напоминает, что этот инцидент будет обсуждаться на предстоящем в понедельник вечером в Брюсселе заседании Европейского совета. "ЕС рассмотрит последствия этих действий, включая возможные меры против виновных", - говорится в коммюнике.

25 мая случившееся планируют обсудить постпреды НАТО.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, получил сообщение о бомбе на борту, и пилоты совершили вынужденную посадку в Минске, долетев до аэропорта в сопровождении белорусского истребителя. После посадки был задержан редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" и бывший главред NEXTA Протасевич, а также его подруга - гражданка России София Сапега.

Правительство Литвы уже запретило своим авиакомпаниям летать над Белоруссией, а также отказалось принимать рейсы, пролетевшие через белорусское воздушное пространство. МИД Литвы рекомендовал согражданам избегать поездок в Белоруссию.

МИД Белоруссии заявил, что причиной посадки лайнера были соображения безопасности пассажиров. Ведомство также осудило попытки политизировать этот инцидент.