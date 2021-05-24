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Постпреды стран НАТО обсудят во вторник инцидент с самолетом Ryanair

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Постпреды стран НАТО 25 мая обсудят инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе ответственный сотрудник НАТО.

"Союзники консультируются по поводу принудительной посадки в Белоруссии самолета Ryanair, и послы обсудят это завтра", - уточнил он.

Днем ранее генсек НАТО назвал приземление самолета и задержание летевшего на нем белорусского оппозиционера Романа Проотасевича "серьезным и опасным инцидентом", который должен быть расследован на международном уровне.

Ожидается, что 24 мая инцидент будет обсуждаться на саммите Евросоюза.

В Минтрансе Белоруссии создана комиссия для расследования случившегося, Минск пообещал полную прозрачность этой проверки, выразил готовность делиться любыми материалами по этому инциденту и уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) о готовности к сотрудничеству.

Хроника 23 – 24 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
НАТО Йенс Столтенберг Белоруссия Минск МИД Евросоюз Ryanair Роман Протасевич

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