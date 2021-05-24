Задержанный в Минске самолет Lufthansa вылетел во Франкфурт

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Самолет Lufthansa, задержанный днем 24 мая в Минске, примерно в 16:30 по минскому и московскому времени вылетел во Франкфурт-на-Майне, сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы авиакомпании.

Это рейс LH1487, который в расписании был поставлен на 14:20. На борту 51 пассажир и пять членов экипажа.

Ранее стало известно, что рейс задержан, затем он пропал с онлайн-табло аэропорта, очевидцы рассказали, что пассажиров отправили на повторную проверку.

После этого в пресс-службе аэропорта Минска сообщили, что получили электронное письмо о готовящемся теракте на этом рейсе. После этого рейс был отложен и приняты меры по обеспечению безопасности пассажиров и экипажа.

23 мая в аэропорту Минск совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Пилотам белорусские диспетчеры сообщили, что поступил сигнал о бомбе на борту, и рекомендовали лететь в Минск. После посадки были задержаны по меньшей мере два пассажира - оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. В Ryanair случившееся назвали актом воздушного пиратства.

Представитель авиакомпании подтвердила, что экипаж получил указание службы безопасности местных властей. После этого пассажирам пришлось покинуть самолет и вновь пройти контроль безопасности.