Lufthansa больше не будет выполнять рейсы над Белоруссией

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Белоруссии до дальнейших решений в этом отношении, сообщила "Интерфаксу" в понедельник вечером представитель пресс-службы авиакомпании.

"Действий в белорусском воздушном пространстве до дальнейших решений больше не будет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, авиакомпания ежедневно оценивает ситуацию заново.

На среду запланирован рейс в Минск из Франкфурта-на-Майне, относительно этого рейса решение пока не принято, сообщила представитель Lufthansa.

В воскресенье в аэропорту Минска вынуждено сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет, летевший к воздушному пространству Литвы, повернул в Минск. По данным Ryanair, самолет совершил посадку, так как белорусские авиадиспетчеры сообщили о потенциальной угрозе на борту. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета был задержан. Белоруссия ранее объявила его в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Минск просил Минюст Польши выдать Протасевича для привлечения к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.