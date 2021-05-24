Поиск
AНачало в 20:15Чехия Чехия3 : 2ОТБелоруссия БелоруссияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия3 : 1Канада КанадаОконченподробнееAНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 1Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Латвия Латвия3 : 0Италия ИталияОконченподробнее

Lufthansa больше не будет выполнять рейсы над Белоруссией

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Белоруссии до дальнейших решений в этом отношении, сообщила "Интерфаксу" в понедельник вечером представитель пресс-службы авиакомпании.

В миреВ Минске задержали вылет самолета Lufthansa во ФранкфуртЧитать подробнее

"Действий в белорусском воздушном пространстве до дальнейших решений больше не будет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, авиакомпания ежедневно оценивает ситуацию заново.

На среду запланирован рейс в Минск из Франкфурта-на-Майне, относительно этого рейса решение пока не принято, сообщила представитель Lufthansa.

В воскресенье в аэропорту Минска вынуждено сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет, летевший к воздушному пространству Литвы, повернул в Минск. По данным Ryanair, самолет совершил посадку, так как белорусские авиадиспетчеры сообщили о потенциальной угрозе на борту. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета был задержан. Белоруссия ранее объявила его в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Минск просил Минюст Польши выдать Протасевича для привлечения к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Хроника 23 – 24 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Lufthansa Белоруссия Роман Протасевич

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 24 мая

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

РФ получила от Белоруссии уведомление о задержании россиянки Сапеги

Российские госСМИ освободят от отчетности об иностранном финансировании

Посла Колумбии вызвали в МИД России из-за обвинений в кибератаках

Посла Колумбии вызвали в МИД России из-за обвинений в кибератаках

Google в РФ грозит новый штраф до 5 млн рублей

Законопроект об открытии в РФ представительств IT-гигантов обсудят 28 мая

Законопроект об открытии в РФ представительств IT-гигантов обсудят 28 мая

Роскомнадзор предупредил Google о возможном замедлении его работы

Роскомнадзор предупредил Google о возможном замедлении его работы
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Лавров призвал не оценивать сгоряча инцидент с самолетом Ryanair

Пандемия коронавируса

В РФ не выявили повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом COVID

В РФ не выявили повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом COVID
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее

Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');