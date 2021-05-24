Саммит ЕС призвал ИКАО срочно расследовать инцидент с самолетом Ryanair

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Лидеры страны ЕС на саммите в Брюсселе призвали Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) срочно расследовать инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

"Призываем ИКАО срочно расследовать этот беспрецедентный и недопустимый инцидент", - говорится в заявлении по итогам первого дня саммита ЕС на уровне глав государств и правительств.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан вместе с подругой студенткой Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданкой РФ Софией Сапегой.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссией были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.