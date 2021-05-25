Саммит ЕС поручил Боррелю подготовить доклад о действиях в отношении РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Европейский совет дал поручение высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю подготовить доклад о возможных линиях поведения Евросоюза в отношении России в соответствии с "европейскими принципами".

"Он (Евросовет - ИФ) предлагает высокому представителю и (Евро) комиссии представить доклад с вариантами политики в отношениях между ЕС и Россией в соответствии с этими принципами ввиду его заседания в июне 2021 года", - говорится в заключениях Евросовета, опубликованных в ночь на вторник в Брюсселе.

Европейские лидеры на своем саммите заявили, что ЕС продолжит координацию с государствами-партнерами, являющимися единомышленниками Евросоюза. Также отмечается, что он осуждает "незаконные, провокационные и подрывные действия России" против ЕС, его государств-членов и не только стран Евросоюза.

Евросовет подтвердил "единство и солидарность ЕС перед лицом таких действий" и поддержку восточных партнеров союза. Он выразил солидарность с Чешской Республикой и поддержал ее реакцию на действия России.

Главы государств и правительств стран ЕС подтвердили свою приверженность "пяти европейским принципам" политики по отношению к России.

В марте 2016 года министры иностранных дел стран ЕС согласовали "пять принципов" Федерики Могерини" (предшественницы Борреля на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам). Это реализация Минских соглашений по Украине как условие для любых существенных изменений в отношениях с РФ, кроме того, ЕС не откажется от непризнания присоединения Крыма к России; укрепление отношений ЕС с восточными партнерами, начиная с Центральной Азии; укрепление внутренней устойчивости ЕС, особенно энергетической и в области стратегической коммуникации; любое взаимодействие с РФ должно быть избирательным, учитывая возможные общие интересы, например, во внешней политике; необходимо поддерживать гражданское общество в России и инвестировать в развитие контактов между людьми в ЕС и в РФ, особенно ориентируясь на молодежь.