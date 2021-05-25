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Метеорологи заявили о температурном рекорде в Арктике

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В прошлую среду, по сообщениям британских метеорологов, температура поднялась выше -30 градусов по Цельсию в некоторых районах Арктики, что значительно выше среднего показателя для этого времени года. Об этом пишет издание The Independent.

Скотт Дункан, метеоролог из Великобритании, описал условия как "действительно исключительные для любого времени года, но ошеломляющие для мая". Повышение температуры приводит к таянию льда и вечной мерзлоты в регионе, в результате чего оттаявший метан выбрасывается в атмосферу и способствует глобальному потеплению.

Ранее, в апреле, Пентагон назвал изменение климата "экзистенциальной" угрозой национальной безопасности США. По мере таяния Арктики усиливается конкуренция за ресурсы и влияние в регионе, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Ближе к экватору повышение температуры угрожают миллионам людей засухой, голодом и переселением. Министерство обороны США в марте также объявило о создании рабочей группы по реагированию на указы Байдена, направленные на решение климатического кризиса.

Арктика

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