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Керри заявил, что КНР "делает недостаточно" в отношении проблемы климата

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Власти КНР прикладывают недостаточно усилий в борьбе с изменениями климата, заявил спецпосланник американского президента по климату Джон Керри.

"У них (у Китая - ИФ) - большая зависимость от угля. Нам нужно постараться, чтобы они по этому вопросу продвигались дальше, и также нам нужно просить Китай не финансировать строительство теплоэлектростанций, работающих на угле, в других частях мира", - приводит его слова издание The Hill.

Он воздал должное ряду обещаний, которые сделал во время недавнего климатического саммита председатель КНР Си Цзиньпин, но в то же время Керри подчеркнул, что Пекин "делает недостаточно" в отношении проблемы климата.

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Ранее на этой неделе Си Цзиньпин на организованном США климатическом саммите подтвердил планы Китая выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности до 2060 года. Об этих целях впервые Си Цзиньпин объявил в сентябре прошлого года в видеообращении к Генассамблее ООН.

В минувший четверг на саммите американский президент Джо Байден заявил, что США к 2030 году планируют снизить выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с уровнем 2005 года, а к 2050 году - создать экономику с нулевыми выбросами.

Китай США Джон Керри

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