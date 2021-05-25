Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией со среды, 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.

Премьер отметил, что правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и госпредприятию "Украэрорух" принять для этого необходимые меры.

Кроме того, украинским компаниям и самолетам будет запрещено летать в воздушном пространстве Белоруссии, добавил он.

Госпогранслужба получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в Белоруссию в таможенных пунктах украинских аэропортов.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - подчеркнул Шмыгаль.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая. В тот день самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В Минске же заявили, что сообщение о минировании самолета Ryanair было подписано "солдатами ХАМАС". В самой палестинской группировке позднее опровергли свою причастность к инциденту с лайнером.