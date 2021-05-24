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Украина прекратит авиасообщение с Минском и перенаправит рейсы в обход Белоруссии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Украина полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства, сообщил "Интерфаксу" секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Белоруссии в непосредственной близости от границ Украины, президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с республикой Белоруссией и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос", - сказал секретарь СНБО.

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Он подчеркнул, что "задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста (Романа Протасевича - ИФ) в Минске - это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирает во вторник внеочередное заседание правительства для рассмотрения вопроса о полном прекращении авиасообщении с Белоруссией.

Прямые авиарейсы в/из Белоруссии на Украину по состоянию на конец мая осуществляют авиакомпании "Мотор Сич" (Украина) и "Белавиа" (Белоруссия).

Как свидетельствуют данные украинского авиарегулятора ("Украэрорух"), "Белавиа" в 2020 году занимала третье место по количеству выполненных в авиапространстве Украины полетов (10 644 полета) после турецкой Turk Hava Yollari (14 623 полетов) и "Международных авиалиний Украины" (14 406 полетов).

"Белавиа" летает из Минска в Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одессу и Херсон. "Мотор Сич" дважды в неделю выполняет рейсы по маршруту Минск-Запорожье.

Украини Белоруссия

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