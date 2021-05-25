Задержаны еще трое сотрудников TUT.BY

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Во вторник в Белоруссии по делу информационного портала TUT.BY задержали еще трех его сотрудников, сообщили в компании.

"Сегодня также была задержана сотрудница раздела "Леди" TUT.BY Анастасия Прудникова - об этом сообщил ее муж", - говорится в сообщении. Супруг Прудниковой сообщил, что около полудня к ним домой пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГК, провели обыск и увезли Анастасию. Силовики заявили, что проводят следственные действия в рамках дела TUT.BY.

Также во вторник пришли к SMM-щикам TUT.BY. "Сегодня два сотрудника SMM-команды TUT.BY перестали выходить на связь - это Аля Бурковская и Максим Пушкин. Также пропала связь с мужем Али - Денисом Бурковским, он работает в проекте 42. Официальной информации об их местонахождении нет", - сказали в компании.

Там добавили, что аккаунты TUT.BY в соцсетях в безопасности, компания приняла меры, чтобы сохранить их при разных сценариях развития ситуации. Под контролем компании и обратная связь с читателями. "У задержанных сотрудников не было доступа к перепискам с читателями. Часть команды сейчас находится в безопасности и продолжит работу", - говорится в сообщении.

Ранее 15 задержанных по делу TUT.BY сотрудников (в том числе гедиректор Людмила Чекина и главред Марина Золотова) были признаны правозащитниками политзаключенными.

Портал TUT.BY 18 мая был заблокирован за публикацию запрещенной законодательством информации, в офис компании пришли сотрудники ДФР. Позже в ведомстве сообщили, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По мнению правоохранительных органов, "ТУТ БАЙ МЕДИА" как резидент Парка высоких технологий получил выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ.

18 мая было принято решение о том, что "ТУТ БАЙ МЕДИА" утратило права на налоговые льготы, предоставляемые резидентам ПВТ.