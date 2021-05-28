Вдове основателя белорусского портала TUT.BY предъявили обвинение

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Вдове основателя портала TUT.BY Юлии Чернявской предъявлено обвинение.

"Адвокат вышел от Юлии Чернявской. Маме предъявлено обвинение. Нельзя разглашать ни статью, ни какие-то сроки, ничего", - написала в пятницу в фейсбуке дочь Чернявской Евгения.

Позже соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин сообщил в фейсбуке, что обвинения предъявлены также главному бухгалтеру "ТУТ БАЙ МЕДИА" Анжеле Ассад, а также менеджеру проекта TAM.BY Дарье Даниловой. Его суть не разглашается.

Чернявская перестала выходить на связь утром 18 мая, когда в офис TUT.BY пришли с обыском сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Позже она оказалась в кардиологическом отделении 1-й больницы в Минске. Ей оказали помощь, после чего о местонахождении Чернявской ничего не было известно. 27 мая женщина нашлась в департаменте финансовых расследований, где с ней проводили следственные действия.

Портал TUT.BY 18 мая был заблокирован за публикацию запрещенной законодательством информации, в офис компании пришли сотрудники департамента финансовых расследований.

В отношении должностных лиц "ТУТ БАЙ МЕДИА" было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По заявлению правоохранительных органов, компания как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной резидентам парка. Решение об утрате "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые резидентам ПВТ, также было принято 18 мая.

TUT.BY – крупнейший белорусский новостной интернет-портал. Сетевое издание TUT.BY было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ. В декабре 2020 года экономический суд Минска лишил портал TUT.BY статуса СМИ.

Основатель портала Юрий Зиссер умер год назад.