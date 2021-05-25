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МИД Германии заявил, что за инцидент с самолетом Лукашенко заплатит "горькую цену"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Хайко Маас назвал гнусным поступком принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заплатит "горькую цену".

"Каждому диктатору, который играет с такими мыслями, должно быть понятно, что за это надо будет платить горькую цену", - заявил Маас журналистам в Берлине во вторник. По его словам, очень важно, что ЕС отреагировал "быстро и жестко".

"По гнусности то, что сделал Лукашенко, не переплюнуть. Жизни более чем 170 пассажиров были поставлены под угрозу, чтобы задержать одного журналиста. Это тройная атака - вмешательство в дела воздушного транспорта, атака на свободу слова и на европейских граждан на борту", - сказал германский министр. Он добавил, что "международное сообщество этого не потерпит".

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23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был посажен в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, который впоследствии не подтвердился. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", экс-редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительную посадку в Минске лайнера Ryanair и потребовали освободить Протасевича.

Хроника 23 – 25 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Германия Александр Лукашенко

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