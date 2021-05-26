Канада рекомендовала своим авиаперевозчикам не летать над Белоруссией

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Канады Марк Гарно и министр транспорта Омар Альгабра выпустили совместное заявление, в котором рекомендовали канадским авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

"В соответствии с канадской инициативой по безопасному небу, министерство транспорта Канады выпускает уведомление для летчиков (NOTAM), в котором канадским эксплуатантам и владельцам воздушных судов, зарегистрированных в Канаде, рекомендуется избегать полетов на любой высоте в воздушном пространстве Белоруссии из-за серьезных проблем с безопасностью полетов, которое оно представляет для гражданской авиации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Канада "решительно осуждает принудительное изменение маршрута рейса 4978 авиакомпании Ryanair под ложным предлогом и последующий арест Белоруссией журналиста Романа Протасевича".

"Этот безрассудный и наглый акт белорусского режима поставил под угрозу безопасность пассажиров, представляет собой серьезное вмешательство в основополагающие принципы и международные правила, обеспечивающие безопасность гражданской авиации во всем мире", - заявили Гарно и Альгабра.

Они также призвали власти Белоруссии немедленно освободить Протасевича.

"Канада солидарна с нашими партнерами перед лицом этих действий. Мы вместе с партнерами-единомышленниками оцениваем варианты реагирования, включающие санкции, которые обеспечат последствия для этих неприемлемых действий", - добавили министры.

23 мая самолет ирландской Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска под предлогом сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали вместе с подругой, гражданкой России, студенткой вильнюсского Европейского гуманитарного университета Софией Сапегой.