Консул РФ встретился с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российский консул в Минске во вторник провел встречу с задержанной гражданкой РФ Софьей Сапегой, сообщили во вторник в МИД России.

Ранее родственники Сапеги сообщили, что девушка арестована на два месяца и находится в СИЗО КГБ. Ее подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA (оба канала признаны в Белоруссии экстремистскими) Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета 23-летняя София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. В ноябре прошлого года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о заключении Путило и Протасевича под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в республике.

Ранее сообщалось, что Сапега задержана на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток ее должны либо выпустить, либо избрать меру пресечения. Российский консул уже встретился с родителями Сапеги.