США рассматривают санкции против Минска после задержания Протасевича

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что вопрос о разработке санкций в отношении властей Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair и задержания бывшего редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича находится в процессе рассмотрения.

"Это в процессе. Я не хочу спекулировать на эту тему, пока мы не завершим", - цитирует ответ Байдена на вопрос о возможных санкциях в отношении Белоруссии издание The Hill.

Ранее Байден назвал "прямым оскорблением международных норм" вынужденную посадку коммерческого рейса Ryanair и последующее задержание Протасевича в Белоруссии и сообщил, что поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

"Соединенные Штаты присоединяются к странам по всему миру в призывах к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, которые несправедливо содержатся под стражей режимом Лукашенко", - заявил президент США.

23 мая в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.