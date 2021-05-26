Поиск
AНачало в 20:15Швейцария Швейцария0 : 7Швеция ШвецияОконченBНачало в 20:15Финляндия Финляндия5 : 2Норвегия НорвегияОконченAНачало в 16:15Великобритания Великобритания2 : 3ОТДания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15США США3 : 0Казахстан КазахстанОконченподробнее

США рассматривают санкции против Минска после задержания Протасевича

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что вопрос о разработке санкций в отношении властей Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair и задержания бывшего редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича находится в процессе рассмотрения.

В миреБелорусской авиации запретят летать над территорией ЕвросоюзаБелорусской авиации запретят летать над территорией ЕвросоюзаЧитать подробнее

"Это в процессе. Я не хочу спекулировать на эту тему, пока мы не завершим", - цитирует ответ Байдена на вопрос о возможных санкциях в отношении Белоруссии издание The Hill.

Ранее Байден назвал "прямым оскорблением международных норм" вынужденную посадку коммерческого рейса Ryanair и последующее задержание Протасевича в Белоруссии и сообщил, что поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

"Соединенные Штаты присоединяются к странам по всему миру в призывах к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, которые несправедливо содержатся под стражей режимом Лукашенко", - заявил президент США.

23 мая в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Хроника 23 – 26 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
США Белоруссия Ryanair Роман Протасевич

Новости по теме

Новости

Присяжные решат, предъявлять ли Трампу обвинения в финансовых нарушениях

Байден счел непродуктивными дальнейшие санкции против "Северного потока 2"

Байден счел непродуктивными дальнейшие санкции против "Северного потока 2"
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Латвия ввела запрет на авиасообщение с Белоруссией

Латвия ввела запрет на авиасообщение с Белоруссией

Бомбардировщик США во время полета над Балтикой нес настоящие авиабомбы

Бомбардировщик США во время полета над Балтикой нес настоящие авиабомбы
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Консул РФ встретился с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Консул РФ встретился с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Макрон заявил о неэффективности дальнейшей политики санкций против РФ

Макрон заявил о неэффективности дальнейшей политики санкций против РФ

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Баку отверг обвинения Еревана в провоцировании перестрелки на границе

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Белорусской авиации запретят летать над территорией Евросоюза

Белорусской авиации запретят летать над территорией Евросоюза

Белоруссия пообещала обеспечить доступ дипломатов РФ к Софии Сапеге

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');