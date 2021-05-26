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Лукашенко ждет от Запада компенсации из-за инцидента с рейсом Ryanair

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от стран Запада компенсировать расходы, понесенные Минском во время инцидента с самолетом Ryanair.

"Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить", - сказал Лукашенко в среду в парламенте. Его высказывание цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня".

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе взрыва на борту лайнера. Она впоследствии не подтвердилась. Летевший этим рейсом создатель портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан.

Хроника 23 – 26 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Ryanair Александр Лукашенко Белоруссия

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