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Глава Евросовета позвонил отцу снятого с рейса Ryanair Романа Протасевича

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель позвонил Дмитрию Протасевичу, отцу задержанного в Минске блогера Романа Протасевича, и выразил этой семье полную солидарность от имени Евросоюза. Он сообщил об этом в твиттере.

Мишель также сказал, что как отец глубоко сопереживает этой семье.

Он снова от имени ЕС призвал руководство Белоруссии немедленно освободить Романа Протасевича, его подругу Софию Сапегу и всех остальных политзаключенных.

Протасевич, редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" и бывший главред телеграм-канала NEXTA, и Сапега 23 мая летели рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс. Их самолет принудительно сел в Минске, поскольку пилотам сообщили о заложенной на борту бомбе.

Евросоюз осудил действия властей Минска в этой ситуации и призвал освободить задержанных. 24 мая Мишель назвал неприемлемым то, что жизни пассажиров самолета были подвергнуты риску.

В 2020 году основатели NEXTA Степан Путило и Протасевич были в Белоруссии объявлены террористами. Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск по делу об организации массовых беспорядков.

Шарль Мишель Евросовет Евросоюз Белоруссия Роман Протасевич Дмитрий Протасевич

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