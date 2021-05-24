Глава Евросовета выразил надежду на принятие мер против Минска уже вечером

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз уже в понедельник вечером может принять меры против Белоруссии в ответ на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, заявил журналистам глава Евросовета Шарль Мишель.

"Сегодняшним вечером у нас будет возможность затронуть международные темы. В частности, на повестке будет Белоруссия. То, что там вчера произошло, было международным скандалом, жизни европейских граждан подверглись риску, и это неприемлемо. Вот поэтому мы включим в обсуждение на Европейском совете санкции, мы готовим несколько возможных мер, несколько опций, и я надеюсь, что сегодня вечером мы сможем принять решение по этому вопросу", - сказал Мишель.

Накануне стало известно, что Мишель включит в повестку открывающегося в понедельник саммита ЕС вопрос о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссией были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.