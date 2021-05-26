Самолет Air France не смог прилететь в РФ из-за ситуации с Белоруссией

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air France в среду не смогла выполнить рейс из Парижа в Москву из-за невозможности использовать белорусское воздушное пространство, сообщает радиостанция France Info.

Речь идет о рейсе AF1154, который должен был вылететь в столицу РФ из аэропорта "Шарль де Голль" в 10:20 по парижскому времени.

"Air France подтверждает, что была вынуждена перенести рейс AF1154... Это связано с техническими вопросами, связанными с необходимостью избегать белорусского воздушного пространства. Нам потребуется новое разрешение от российских властей (из-за изменения маршрута - ИФ), чтобы попасть на российскую территорию", - приводит радиостанция заявление представителя французской авиакомпании.

Ранее на этой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать во время перелетов воздушное пространство Белоруссии. Это вызвано инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Лайнер посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят белорусский истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич (оба канала признаны экстремистскими в Белоруссии). Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.

После инцидента с самолетом Ryanair саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Несколько авиакомпаний, в том числе, Air France, решили облетать воздушное пространство Белоруссии.