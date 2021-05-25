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Латвия ввела запрет на авиасообщение с Белоруссией

Аэропорты Латвии также не будут обслуживать самолеты третьих стран, которые используют на своем пути белорусское воздушное пространство

Латвия ввела запрет на авиасообщение с Белоруссией
Архив
Фото: Стрингер/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство Латвии во вторник вечером ввело для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Белоруссии, ограничения на использование воздушного пространства Латвии и латвийских аэропортов, сообщили в латвийском министерстве сообщения.

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Также ограничено право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Белоруссии. Решение вступает в силу немедленно.

Решение правительства Латвии также предусматривает, что аэропорты Латвии не обслуживают самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Белоруссии на своем маршруте.

Таким образом, Латвия приостановит действие разрешения на полеты белорусской авиакомпании Belavia и не будет выдавать разрешения на нерегулярные полеты белорусским перевозчикам. Также будет приостановлено действие разрешения АirBaltic на маршрут в Минск.

Латвийские перевозчики не используют воздушное пространство Белоруссии со второй половины дня воскресенья, 23 мая.

Эти решения приняты в ответ на действия белорусских властей по посадке гражданского пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.

23 мая самолет ирландской Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.

Хроника 23 – 25 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Латвия Белоруссия

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