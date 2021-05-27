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Отменен рейс Аustrian из Вены в Москву

Это вторая за четверг отмена "вывозного" рейса в столицу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Австрийская государственная авиакомпания Austrian отменила в четверг грузопассажирский рейс из Вены в Москву. Судя по онлайн-табло аэропорта "Домодедово", рейс OS601 из Вены ожидался в 13:45 по Москве. Теперь он значится как отмененный.

Ранее Austrian в числе других европейских перевозчиков решила не летать над Белоруссией.

Ранее в четверг стало известно, что и Air France отменила рейс Париж-Москва. Еще один такой же рейс французской авиакомпании был отменен в среду. Оба рейса перевозчик планировал совершить в объезд Белоруссии.

Источник, информированный о подготовке сегодняшнего рейса Аir France объяснил, что формально авиасообщение между Францией и Россией не восстановлено из-за пандемии, рейсы выполняются, но имеют статус грузопассажирских, то есть "вывозных". Каждый такой рейс должен отдельно согласовываться с российскими авиавластями, сказал собеседник агентства.

В минувший понедельник лидеры стран Евросоюза призвали авиакомпании не летать транзитом через Белоруссию, а авиарегуляторов - не разрешать белорусским перевозчикам летать в страны ЕС. Так ЕС отреагировал на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair 23 мая.

Аir France Белоруссия Ryanair Austrian Вена Париж Москва Домодедово Минск коронавирус

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