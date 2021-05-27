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Россиянка Сапега признана белорусскими правозащитниками политзаключенной

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Еще пять человек признаны белорусскими правозащитниками политическими заключенными, в том числе гражданка РФ София Сапега, летевшая на посаженном в Минске рейсе Ryanair, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"Мы оцениваем преследование Александра Храпко, Игоря Винокурова, Эдуарда Кудынюка, Александра Винярского, Софии Сапеги, которые были лишены свободы и обвинены по ч. 2 ст. 293 УК (массовые беспорядки) и по ч. 1 ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Белоруссии и признаем их политическими заключенными", - говорится в сообщении.

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"Выступления граждан (после президентских выборов - ИФ) носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента республики Белоруссия, которые состоялись 9 августа 2020 года, и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные", - отмечают правозащитники.

"Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это, демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия", - говорится в сообщении.

Впервые в истории Белоруссии в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. "Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат", - подчеркивается в сообщении.

"Также считаем необходимым отметить, что демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией статьи 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам. Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции", - говорится в заявлении.

Правозащитники требуют немедленного освобождения всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекращения политических репрессий в отношении граждан страны.

Задержание Протасевича и Сапеги

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали после посадки самолета.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вся необходимая юридическая защита Сапеги будет обеспечена. "Белорусская сторона сказала, что ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях. Кроме того, мы видели ее признательные показания. Но в любом случае она имеет право на защиту и, безусловно, будет оказано все необходимое содействие в обеспечении ее юридической защиты", - сказал Песков журналистам в среду.

Журналисты отметили, что мать Сапеги обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину и спросили, получили ли в Кремле это обращение. "Нет, мне неизвестно о том, что какие-то де-юре входили обращения. Или де-факто. Мне только известно, что это было озвучено в СМИ", - сказал Песков.

Белоруссия Россия София Сапега

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