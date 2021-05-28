Адвокат Сапеги заявил, что до сих пор не ознакомлен с документами по ее задержанию

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Александр Филанович, адвокат россиянки Софьи Сапеги, заявил агентству "Интерфакс", что до сих пор не ознакомлен с документами по ее задержанию.

"Судебное обжалование задержания не прояснило ситуацию. Вынужден констатировать, как адвокат Софьи, что до настоящего времени с документами, касающимися задержания, я не ознакомлен. Отсутствовали они и в суде", - сказал Филанович.

В пятницу суд в Минске отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги.

Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим редактором оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Оба были пассажирами рейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и совершившего вынужденную посадку в Минске из-за анонимного сигнала об угрозе взрыва на борту.

Сапегу задержали в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. В Минске была обнародована видеозапись заявления Сапеги о том, что она редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

Незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" ранее сообщил, что Сапега стала подозреваемой по уголовной статье, по которой ей грозит до 12 лет тюрьмы.

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о беспорядках. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов выборов, обвинив власти в их фальсификации.