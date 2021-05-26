Кремль пообещал помощь задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Вся необходимая юридическая защита Софии Сапеги, задержанной в Белоруссии после вынужденной посадки самолета Ryanair, будет обеспечена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки. Вы знаете, что наш МИД об этом говорил. Белорусская сторона сказала, что ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях. Кроме того, мы видели ее признательные показания. Но в любом случае она имеет право на защиту и, безусловно, будет оказано все необходимое содействие в обеспечении ее юридической защиты", - сказал Песков в ходе общения с журналистами в среду.

Во время общения журналисты также рассказали, что мать Сапеги обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину и спросили, получили ли в Кремле это обращение.

"Нет, мне неизвестно о том, что какие-то де-юре входили обращения. Или де-факто. Мне только известно, что это было озвучено в СМИ", - сказал Песков.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA (оба канала признаны в Белоруссии экстремистскими) Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета 23-летняя София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

Родственники Сапеги сообщили, что девушка арестована на два месяца и находится в СИЗО КГБ. Ее подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии.

Накануне, 25 мая, российский консул в Минске встретился с Сапегой.