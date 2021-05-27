"Аэрофлот" вывезет из Парижа часть пассажиров отмененного рейса Air France

Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" вывезет своим рейсом из Парижа в Москву часть пассажиров рейса Air France, намечавшегося на четверг, но отмененного из-за отсутствия разрешения российских авиавластей на новый мршрут. Об этом сообщил представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

"Действительно, часть пассажиров отмененного рейса Air France сегодня прибывает в Москву рейсом "Аэрофлота". Это обычная отраслевая практика. В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна: рейс выполняется на более вместительном широкофюзеляжном Boeing 777", - сказал он.

Air France и Austrian Airlines 27 мая отменили по одному вывозному рейсу в Москву. Еще один рейс Air France Париж-Москва был отменен 26 мая. Авиакомпании намеревалась лететь, минуя территорию Белоруссии, но не получили соответствующего разрешения от российских авиавластей.

Источник "Интерфакса", информированный о подготовке рейса из Парижа, объяснил, что это был не регулярный, а грузопассажирский, или "вывозной" рейс, поскольку формально авиасообщение с Францией не возобновлено. Вывозные рейсы, по его словам, требуют каждый раз отдельного согласования с Москвой.

24 мая лидеры Евросоюза призвали европейские авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии после принудительной посадки в Минске транзитного рейса Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем. 25 мая саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза, из-за чего "Белавиа" стала массово отменять рейсы.