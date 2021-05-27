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Тайская Паттайя с 1 октября отменит карантин для привитых туристов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Провинция Паттайя в Таиланде с 1 октября планирует отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов, к этому моменту в регионе должны вакцинировать 70% местных жителей и работающих в туризме и сфере услуг.

"Иностранные туристы, получившие две дозы вакцины, смогут въезжать в Паттайю без необходимости проходить 14-дневный карантин. Но они должны будут оставаться на курортах Банг Ламунг и Саттахип в течение семи дней, прежде чем отправиться в другое место", - сказал на пресс-конференции мэр Паттайи Сонтайя Кунплом.

Мэр, которого цитирует газета Bangkok Post, также заявил, что туристы смогут прибывать только из тех стран, для которых министерство здравоохранения Таиланда определило низкий уровень риска, и они должны пройти вакцинацию одобренными в их странах препаратами не ранее, чем за год до поездки. К этим странам, по его словам, относятся Россия и Германия.

Дети в возрасте до 12 лет должны будут предъявить справки о ПЦР-тестах, сделанных не ранее, чем за 72 часа до поездки.

Туристы должны будут останавливать только в тех отелях, которые получили сертификаты соответствия стандартам гигиены от тайских властей.

Таиланд Паттайя

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