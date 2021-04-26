Премьера Таиланда оштрафовали за участие в заседании без маски

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Бангкоке с 26 апреля введен повсеместный масочный режим. Одним из первых, кого оштрафовали за его нарушение, оказался премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, пишет The Bangkok Post.

Премьер находился без маски на заседании правительства, где обсуждались закупки вакцин. Губернатор Бангкока Асвин Кванмуанг в Facebook сообщил, что "проинформировал премьер-министра о том, что это было нарушением правил". Его оштрафовали на 6000 бат (около $190).

Перед появлением поста губернатора на странице премьера была выложена фотография с заседания, где он без маски. Однако позже этот снимок удалили.

По последним данным счетчика Worldometers, с начала пандемии в Таиланде выявили 57 508 зараженных коронавирусом, 148 заболевших умерли.