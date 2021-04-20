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Открытие Пхукета летом оказалось под угрозой из-за третьей волны COVID

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Таиланда могут вновь отложить открытие Пхукета для иностранных туристов, запланированное на 1 июля, из-за третьей волны коронавируса и роста числа зараженных в стране, сообщает газета The Bangkok Post.

"Планы по возобновлению международного туризма в Таиланде этим летом могут не осуществиться из-за третьей волны коронавируса, атаковавшей королевство. Ежедневный рост числа зараженных и рекорд 1585 случаев инфицирования в минувшую пятницу отпугнули туристов от отдыха на популярных пляжных курортах недалеко от Бангкока во время тайского нового года Сонгкран с 13 по 15 апреля", - пишет издание.

По оценке управления по туризму Таиланда (ТАТ), третья волна коронавируса может сократить расходы туристов во время Сонгкрана на $77 млн, поскольку многие туристы отменили свои поездки по стране. В свою очередь, исследовательский центр Kasikorn прогнозирует снижение доходов от туризма как минимум на $4 млрд в первой половине 2021 года.

"Власти Таиланда должны серьезно переосмыслить меры безопасности и попытаться сгладить третью волну заражений, чтобы запустить международный туризм на Пхукете в июле. Восстановление зависит не только от снижения числа инфицированных, но и от темпов вакцинации", - пишет газета.

Между тем, правительство Таиланда закрыло как минимум до конца апреля все бары, рестораны, клубы и другие развлекательные заведения. Банки сократили часы работы, а торговые центры по всей стране закрываются в 21:00.

Ранее Таиланд принял дорожную карту по открытию для иностранных туристов с прививкой шести основных туристических провинций – Пхукет, Краби, Панг Нга, Сурат Тани (Самуи), Чонбури (Паттайя) и Чиангмай. План предполагает трехэтапное ослабление карантина, которое будет проходить вплоть до четвертого квартала 2021 года.

При въезде в Таиланд иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации ("Спутника" среди препаратов нет), ковидный паспорт или проездной IATA Travel Pass. При этом для туристов сохраняется требование отрицательного ПЦР-теста, а прививка должна быть сделана не позже, чем за две недели и не ранее, чем за три месяца до въезда в страну. Туристам с прививкой также потребуется страховка от коронавируса с минимальным покрытием $100 тыс. и подтверждение брони в гостинице, аккредитованной правительством для прохождения семидневного карантина.

Таиланд Пхукет

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