В Болгарии и Таиланде начнут принимать карты "Мир"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Болгария и Таиланд в ближайшее время планируют обеспечить прием карт "Мир", сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе "круглого стола" в Госудуме.

"Национальная система платежных карт (НСПК) решает две задачи. Не только защиту внутреннего периметра, но и развитие международного сотрудничества - 14 стран уже обеспечивают прием карт "Мир". Разный процент приема, но движение в этом направлении мы видим по многим странам. Например, Болгария и Таиланд, они в ближайшее время тоже планируют обеспечить прием карт "Мир", - сказала Скоробогатова.

Карты "Мир" принимаются в 10 странах (Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия). Еще в четырех странах проведены тестовые транзакции (Кипр, Южная Корея, Великобритания и Объединенные Арабские Эмираты).