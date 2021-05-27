Тихановская объявила проведение акции солидарности с Белоруссией

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о проведении в ближайшую субботу международной акции солидарности с жителями своей страны.

"Мы объявили 29 мая – дату задержания Сергей Тихановского – днем солидарности", - сказала она в четверг на пресс-конференции в Вильнюсе. По ее словам, в этот день в различных странах мира ожидается "глобальный пикет солидарности" с участием местных политиков и представителей белорусской диаспоры.

Тихановская ожидает, что жители самой Белоруссии в этот день поддержат друг друга "возможными способами – уличными акциями, символами и письмами политзаключенным".

Муж Светланы Тихановской – Сергей в 2020 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Тогда документы на регистрацию кандидатом в президенты подала его жена, она была зарегистрирована, а Тихановский возглавил ее инициативную группу. 29 мая 2020 года в Гродно Тихановский был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Впоследствии ему вменили нарушение нескольких статей Уголовного кодекса.