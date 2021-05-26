Поиск
AНачало в 20:15Белоруссия Белоруссия0 : 0Великобритания ВеликобританияПервый периодBНачало в 20:15Канада Канада1 : 0Норвегия НорвегияПервый периодAНачало в 16:15Россия Россия3 : 0Дания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15Казахстан Казахстан3 : 2Германия ГерманияОконченподробнее

Тихановская анонсировала конференцию о новых выборах в Белоруссии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская анонсировала международную конференцию о новых выборах в Белоруссии, которая состоится 1-2 июня.

Конференцию "Демократические выборы для решения кризиса в Беларуси" инициирует Тихановская. Как отмечается в ее телеграм-канале, цель конференции – "обсудить, как прийти к досрочным выборам президента Беларуси для решения кризиса и как их провести".

Сообщается, что мероприятие проводят международные партнеры IFES (США), International IDEA (Швеция) и DRI (Германия) под патронажем Тихановской.

Со стороны Белоруссии на конференции выступят сама Светлана Тихановская, ее спецпредставитель по выборам Александр Шлык, советник Франак Вячорка, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова, глава народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко и другие представители гражданского общества.

"Также участие в конференции примут вице-президент Европарламента Клара Добрев, конгрессмен США Билл Китинг, генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла, генеральный секретарь межправительственной организации International Idea Кевин Касас-Замора, глава ЦИК Грузии Тамар Жвания, генеральный секретарь Ассоциации организаторов выборов стран Европы Жолт Солноки (Венгрия), международный эксперт по выборам Уршула Гацек (Польша) и другие", - отмечено в сообщении.

Там также сказано, что офис Тихановской также "предложил участие и представителям действующей власти, в том числе главе администрации Игорю Сергеенко, заместителю главы администрации Ольге Чуприс, члену Палаты представителей Светлане Любецкой".

Светлана Тихановская Белоруссия

Новости по теме

Новости

Facebook счел Россию и Иран главными источниками поддельных аккаунтов

Facebook счел Россию и Иран главными источниками поддельных аккаунтов

Три НПО из Германии признаны нежелательными в РФ

Три НПО из Германии признаны нежелательными в РФ
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

МИД РФ счел, что Ryanair изменила позицию по посадке рейса под давлением извне

Пандемия коронавируса

Пекин призвал США пустить к себе экспертов для расследования истоков COVID-19

Пекин призвал США пустить к себе экспертов для расследования истоков COVID-19
Пандемия коронавируса

Власти Словакии одобрили к применению российскую вакцину "Спутник V"

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Глава КГБ Белоруссии назвал Протасевича причастным к батальону "Азов"

В Белоруссии заподозрили, что авиация США отрабатывает удары по республике

В Белоруссии заподозрили, что авиация США отрабатывает удары по республике

Индия отправила помощь судну с кислотой, шестой день горящему у Шри-Ланки

Индия отправила помощь судну с кислотой, шестой день горящему у Шри-Ланки

Лукашенко предложил Байдену и Путину приехать в Белоруссию

Лукашенко счел, что РФ не нужна головная боль от присоединения Белоруссии

Лукашенко счел, что РФ не нужна головная боль от присоединения Белоруссии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');