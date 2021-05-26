Тихановская анонсировала конференцию о новых выборах в Белоруссии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская анонсировала международную конференцию о новых выборах в Белоруссии, которая состоится 1-2 июня.

Конференцию "Демократические выборы для решения кризиса в Беларуси" инициирует Тихановская. Как отмечается в ее телеграм-канале, цель конференции – "обсудить, как прийти к досрочным выборам президента Беларуси для решения кризиса и как их провести".

Сообщается, что мероприятие проводят международные партнеры IFES (США), International IDEA (Швеция) и DRI (Германия) под патронажем Тихановской.

Со стороны Белоруссии на конференции выступят сама Светлана Тихановская, ее спецпредставитель по выборам Александр Шлык, советник Франак Вячорка, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова, глава народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко и другие представители гражданского общества.

"Также участие в конференции примут вице-президент Европарламента Клара Добрев, конгрессмен США Билл Китинг, генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла, генеральный секретарь межправительственной организации International Idea Кевин Касас-Замора, глава ЦИК Грузии Тамар Жвания, генеральный секретарь Ассоциации организаторов выборов стран Европы Жолт Солноки (Венгрия), международный эксперт по выборам Уршула Гацек (Польша) и другие", - отмечено в сообщении.

Там также сказано, что офис Тихановской также "предложил участие и представителям действующей власти, в том числе главе администрации Игорю Сергеенко, заместителю главы администрации Ольге Чуприс, члену Палаты представителей Светлане Любецкой".