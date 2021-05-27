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По вменяемой в Белоруссии статье Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы

По вменяемой в Белоруссии статье Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Задержанная 23 мая в Минске после снятия с самолета Ryanair гражданка РФ София Сапега стала подозреваемой по уголовной статье, по которой ей грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

По информации правозащитников, россиянка подозревается по ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды".

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Сапега была задержана вместе с экс-редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Они находились на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Ранее сообщалось, что студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета Сапега задержана в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Было опубликовано видео, в котором Сапега признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В Кремле заявляли, что допускают юридическую возможность запросить передачу Сапеги в Россию.

Хроника 23 – 27 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Минск София Сапега

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