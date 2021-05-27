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Адвокат Сапеги снова не смог посетить ее в СИЗО КГБ Белоруссии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Адвокат задержанной в Минске Софии Сапеги Александр Филанович сообщил агентству "Интерфакс-Запад", что в четверг не смог посетить свою подзащитную в СИЗО КГБ Белоруссии.

"Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ также не удалось посетить Софию", - отметил он и уточнил, что попытается посетить подзащитную в пятницу, 28 мая.

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Филанович напомнил, что в пятницу в 12:30 назначено судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги. Адвокатом подано заявление об ознакомлении с материалами дела, однако он был проинформирован, что с делом он сможет ознакомиться тоже только в пятницу.

Как сообщалось, Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем. Они находились на борту самолета RyanAir, следовавшего из Афин в Вильнюс, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили из-за полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Протасевич является редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", экс-редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA. Его подруга Сапега - гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета.

Ранее сообщалось, что Сапега задержана в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. В сети было опубликовано видео, в котором Сапега заявляет, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках.

София Сапега Александр Филанович Минск Белоруссия КГБ

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