Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своей позиции Арменией

Ереван обвинения отвергает

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу со стороны Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"В ночь с 27 на 28 мая наши позиции в районе поселка Ашагы Бузгов Бабекского района Нахичеванской автономной республики подверглись обстрелу ВС Армении с нескольких направлений. В результате военнослужащий Мурадов Эльхан получил ранение в плечо", - говорится в сообщении.

Ответным огнем подразделений спецназа противник был подавлен, утверждает военное ведомство Азербайджана. Минобороны отмечает, что Армения "несет полную ответственность" за обострение ситуации на этом участке государственной границы.

Между тем Минобороны Армении опровергло сообщения Баку. "Категорически опровергаем. Каких-либо выстрелов не было", - сказали "Интерфаксу" в министерстве.

На этой неделе Ереван и Баку неоднократно обменивались обвинениями в провокациях на границе.