Азербайджан заявил о попытке диверсии ВС Армении и пленении 6 армянских военных

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило о пресечении попытки разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении перейти границу двух стран, в результате чего обезврежены и взяты в плен шесть армянских военных.

"27 мая около 03:00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района Азербайджана. В результате неотложных оперативных мер шесть военнослужащих противника, пытавших минировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен", - сообщает Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что в четверг утром наблюдалось скопление у азербайджано-армянской границы боевой техники, включая армянские танки.

"В результате предпринятых нами действий их передвижение было пресечено. Сейчас наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении", - заключило Минобороны Азербайджана.