Поиск
AНачало в 20:15Белоруссия Белоруссия3 : 4Великобритания ВеликобританияОконченподробнееBНачало в 20:15Канада Канада4 : 2Норвегия НорвегияОконченподробнееAНачало в 16:15Россия Россия3 : 0Дания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15Казахстан Казахстан3 : 2Германия ГерманияОконченподробнее

Азербайджан заявил о попытке диверсии ВС Армении и пленении 6 армянских военных

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило о пресечении попытки разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении перейти границу двух стран, в результате чего обезврежены и взяты в плен шесть армянских военных.

В миреАрмянский контрактник погиб в перестрелке с азербайджанскими военнымиЧитать подробнее

"27 мая около 03:00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района Азербайджана. В результате неотложных оперативных мер шесть военнослужащих противника, пытавших минировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен", - сообщает Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что в четверг утром наблюдалось скопление у азербайджано-армянской границы боевой техники, включая армянские танки.

"В результате предпринятых нами действий их передвижение было пресечено. Сейчас наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении", - заключило Минобороны Азербайджана.

Азербайджан Армения

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 27 мая

Пандемия коронавируса

Китай призвал США не политизировать происхождение COVID-19

Пентагон заявил, что США не называют Россию врагом

Пентагон заявил, что США не называют Россию врагом

Киев пообещал бороться против Nord Stream 2, пока его не достроят

Киев пообещал бороться против Nord Stream 2, пока его не достроят

Что произошло за день: среда, 26 мая

СМИ сообщили вероятное место встречи Путина и Байдена в Женеве

СМИ сообщили вероятное место встречи Путина и Байдена в Женеве

Facebook счел Россию и Иран главными источниками поддельных аккаунтов

Facebook счел Россию и Иран главными источниками поддельных аккаунтов

Три НПО из Германии признаны нежелательными в РФ

Три НПО из Германии признаны нежелательными в РФ
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

МИД РФ счел, что Ryanair изменила позицию по посадке рейса под давлением извне

Пандемия коронавируса

Пекин призвал США пустить к себе экспертов для расследования истоков COVID-19

Пекин призвал США пустить к себе экспертов для расследования истоков COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');