Пашинян заявил, что взятые в плен армянские военные минировали границу с установкой предупреждений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Взятые Азербайджаном в плен армянские военнослужащие проводили инженерные работы по обустройству границы, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Наши военнослужащие проводили работы по обустройству границы с Азербайджаном, проводили работы по минированию с установлением предупредительных знаков, цели диверсии не было. Инцидент произошел на нашей территории", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, подобные инциденты происходят, "поскольку некоторые силы хотят, чтобы мы свыклись с присутствием азербайджанских военных на нашей территории, но этого не будет".

В МИД Армении расценили действия Азербайджана как угрозу региональной стабильности. В ведомстве отметили, что плененные армянские военнослужащие должны быть немедленно возвращены.

Ранее в четверг Минобороны Азербайджана сообщило о пресечении попытки разведывательно-диверсионной группы ВС Армении перейти границу двух стран, отметив, что обезврежены и взяты в плен шесть армянских военных.

МИД Азербайджана расценил попытку армянских военных перейти границу как нарушение Ереваном трехстороннего заявления по Карабаху от 10 ноября 2020 года. "Группа армянских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Азербайджана. Это очередной провокационный акт и нарушение трехстороннего заявления со стороны Армении", - написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в твиттере.