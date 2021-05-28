Поиск
AНачало в 16:15Швеция ШвецияВеликобритания ВеликобританияBНачало в 16:15Казахстан КазахстанКанада Канада

Суд в Минске отклонил жалобу на задержание Софии Сапеги

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Суд Партизанского района Минска отклонил апелляцию гражданки России Софии Сапеги на решение о ее задержании. Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович.

Суд рассматривал жалобу в закрытом режиме.

Адвокат обжаловал задержание Сапеги на том основании, что его не ознакомили с материалами о ее задержании и материалами дела.

Россиянку задержали 23 мая вместе с ее другом, оппозиционным блогером Романом Протасевичем. Они летели рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, их самолет принудительно сел в Минске из-за не подтвердившейся угрозы взрыва.

Протасевич является редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", и соучредителем и бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA. Сапега - студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета.

Ее задержали на 72 часа по подозрению в совершении уголовных преступлений в 2-2- году. В сети появилась видеозапись, на которой задержанная Сапега говорит, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Хроника 23 – 28 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
София Сапега Вильнюс Белоруссия Минск Роман Протасевич Литва Александр Филанович

Новости по теме

Новости
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Брюссель не исключил эскалации напряженности между ЕС и РФ из-за ситуации с рейсами

Брюссель не исключил эскалации напряженности между ЕС и РФ из-за ситуации с рейсами

Медики Токио рекомендовали продлить режим ЧП в столице ОИ из-за COVID-19

Лукашенко собрался договориться с Путиным о возобновлении полноценного авиасообщения

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Украина закроет воздушное пространство для зарегистрированных в Белоруссии самолетов

Microsoft сообщила о массированной хакерской атаке на 150 организаций

Microsoft сообщила о массированной хакерской атаке на 150 организаций

Что случилось этой ночью: пятница, 28 мая

В МИД Израиля отвергли резолюцию Совета ООН по правам человека в Палестине

В МИД Израиля отвергли резолюцию Совета ООН по правам человека в Палестине
Пандемия коронавируса

NYT заявила, что США располагают новыми данными об источнике COVID-19

NYT узнала о расследовании возможного вмешательства Украины в выборы

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

ИКАО призвала страны к сотрудничеству в расследовании ситуации с Ryanair

ИКАО призвала страны к сотрудничеству в расследовании ситуации с Ryanair
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');