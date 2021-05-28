Суд в Минске отклонил жалобу на задержание Софии Сапеги

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Суд Партизанского района Минска отклонил апелляцию гражданки России Софии Сапеги на решение о ее задержании. Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович.

Суд рассматривал жалобу в закрытом режиме.

Адвокат обжаловал задержание Сапеги на том основании, что его не ознакомили с материалами о ее задержании и материалами дела.

Россиянку задержали 23 мая вместе с ее другом, оппозиционным блогером Романом Протасевичем. Они летели рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, их самолет принудительно сел в Минске из-за не подтвердившейся угрозы взрыва.

Протасевич является редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", и соучредителем и бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA. Сапега - студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета.

Ее задержали на 72 часа по подозрению в совершении уголовных преступлений в 2-2- году. В сети появилась видеозапись, на которой задержанная Сапега говорит, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.