Армения заявила, что плененные Азербайджаном военные вели инженерные работы на своей территории

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Военнослужащие ВС Армении взяты в плен азербайджанской стороной во время проведения инженерных работ на своей территории, сообщает Минобороны Армении.

"Утром 27 мая на приграничном участке в Гегаркуникской области Армении, при проведении инженерных работ на оборонительном участке Н-ской воинской части ВС Армении военнослужащими вооруженных сил Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть военнослужащих ВС Армении", - отметили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что предпринимаются меры по возвращению плененных военнослужащих.

Ранее в четверг Минобороны Азербайджана сообщило о пресечении попытки разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении перейти госграницу, в результате чего были обезврежены и взяты в плен шесть армянских военных.