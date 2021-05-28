В Евросоюзе впервые разрешили прививать подростков от COVID-19

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что одобрило применение вакцины Comirnaty, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, для подростков возрастом от 12 до 15 лет.

Ранее ею можно было прививать от 16 лет.

"Применение вакцина у детей от 12 до 15 лет будет таким же, как у лиц возрастом старше 16 лет. Ее делают в виде двух инъекций в мышцы верхней части руки с интервалом в три недели", - указал регулятор.

Препарат показад 100-процентную эффективность в проведенном исследовании в США с участием 2 тысяч подростков возрастом от 12 до 15 лет.

Исследование вакцины от коронавируса среди подростков проводят также и другие компании. Ранее в мае американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса COVID-19 эффективна и безопасна для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.