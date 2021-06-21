В Москве в июле стартует исследование "Спутника V" на подростках

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков на базе московских медицинских учреждений начнется в июле этого года, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы - по уже отработанной технологии", - сказала заммэра.

Она отметила, что первая и вторая фазы исследования пройдут на базе Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) и ДГКБ им. Башляевой, а третья фаза - в детских поликлиниках города. Всего в исследованиях примут участие 350 человек.

"Перед проведением вакцинации в рамках первой и второй фазы исследования все подростки пройдут тщательное медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц", - отметила вице-мэр.

По ее словам, после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в изолированных боксах стационара, где будут наблюдать за их самочувствием. Как и взрослые, подростки будут вести дневник наблюдения.

Также подчеркивается, что подросткам будет предложена прививка препаратом "Спутник V", использующимся для вакцинации взрослых, но в меньшем объеме. Принять участие в исследованиях смогут те, кто ранее не болел коронавирусом и не имеют противопоказаний к прививке. Временным противопоказанием может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до прививки "Спутником V".