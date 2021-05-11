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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:27Заразились
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В США разрешили прививать подростков вакциной от Pfizer

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в понедельник разрешило экстренное применение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech для подростков 12-15 лет, сообщается на сайте регулятора.

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FDA отмечает, что известные и потенциальные преимущества применения этой вакцины для лиц в возрасте от 12 лет перевешивают известные и потенциальные риски.

11 декабря 2020 года FDA разрешило экстренное применение вакцины у лиц в возрасте от 16 лет.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения Канады также одобрило применение вакцины Pfizer/BioNTech у подростков от 12 лет.

В сообщении FDA отмечается, что с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2021 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зарегистрировали около 1,5 миллиона случаев COVID-19 у лиц в возрасте 11-17 лет. Всего в США, по данным университета Джонса Хопкинса, выявлено более 32 миллионов случаев заражения коронавирусом. 582 тысячи заразившихся умерли.

Хроника коронавируса. Май.

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Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.
Хроника 09 января 2020 года – 11 мая 2021 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус Pfizer BioNTech

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