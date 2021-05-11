Байден приветствовал одобрение COVID-вакцины Pfizer для подростков

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Решение американского медицинского регулятора одобрить применение вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech будет способствовать повсеместной иммунизации населения от коронавируса, заявил президент США Джо Байден.

"Я с нетерпением жду возможности подробнее рассказать о том, что сегодняшние новости означают для нашей программы вакцинации. (...) Свет в конце туннеля нарастет, сегодня он стал немного ярче", - говорится в заявлении президента, размещенном на сайте Белого дома.

Байден отметил, что выданное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешение на применение вакцины для подростков от 12 лет является "многообещающим шагом в борьбе с COVID-19".

Как сообщалось, FDA выдало экстренное разрешение на применение вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. После этого объявления консультативный комитет по вакцинам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) соберется в среду, чтобы рассмотреть данные и проголосовать за рекомендации по использованию вакцины для подростков.

Вакцина Pfizer в настоящее время разрешена для всех лиц в возрасте 16 лет и старше. Две другие вакцины, представленные на рынке в США - Moderna и Johnson & Johnson - разрешены только для взрослых.

В сентябре Pfizer планирует запросить разрешение на экстренное использование своей вакцины COVID-19 для детей в возрасте от 2 до 11 лет.