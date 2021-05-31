Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Палестине

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Палестина зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" министерством здравоохранения Государства Палестина", - говорится в сообщении РФПИ в понедельник.

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа - rАd26) вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации, сообщает РФПИ. Расчет эффективности проводился на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря прошлого года по 15 апреля текущего года.

В январе 2021 года в Палестине была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 66 странах с общим населением более 3,2 млрд человек. Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" после её регистрации 6 мая в России уже успели зарегистрировать также Ангола, Венесуэла, Никарагуа и Бахрейн.