"Спутник Лайт" в ускоренном порядке выведут в гражданский оборот

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" выйдет в гражданский оборот в ближайшее время, Минздрав занимается этим в ускоренном порядке, сообщила "Интерфаксу" замглавы Минздрава РФ Татьяна Семёнова.

"Мы очень спешим, ускоряем эту историю, потому что со "Спутником Лайт" все понятно, я думаю, что в ближайшее время (вакцина выйдет в гражданский оборот - ИФ)", - сказала Семенова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Вакцина "Спутник Лайт" была зарегистрирована в России 6 мая. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что вакцина будет применяться для граждан от 18 до 60 лет. Вакцину разрешено производить восьми российским предприятиям.

Минздрав РФ ранее включил "Спутник Лайт" в рекомендации по профилактике коронавируса.