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Ким Чен Ын появился на публике впервые с 6 мая

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Лидера КНДР Ким Чен Ын 5 июня впервые появился на публике с начала мая. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Ким Чен Ын выступил на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

"Генеральный секретарь кратко проинформировал и проанализировал выполнение основных политических задач в различных областях за первое полугодие. Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо созвать пленум ЦК партии и подвести итоги выполнения государственных задач в первом полугодии, чтобы принять дополнительные меры по своевременному исправлению ситуации с нерешенными вопросами", - пишет Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК.

Ким Чен Ын также принял решение о проведении в начале июня пленума ЦК ТПК.

До этого лидера КНДР в последний раз видели на публике 6 мая. Весной 2020 года он "пропадал" на 20 дней, что вызвало слухи о его возможной болезни или даже смерти, а также версию о попытке спрятаться от коронавируса. Однако 2 мая он торжественно открыл новый завод по производству удобрений.

В Южной Корее предполагают, что Ким Чен Ын сократил свое участие в публичных мероприятиях из-за опасений, связанных с распространением COVID-19 по всему миру.

КНДР Ким Чен Ын ТПК

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