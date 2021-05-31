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Главный редактор TUT.BY обвиняется в соучастии в неуплате налогов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Главный редактор TUT.BY Марина Золотова и журналист Елена Толкачева обвиняются в соучастии в неуплате налогов ( ч.1 ст. 16 и ч.2 ст. 243 УК Белоруссии, предусматривает до семи лет заключения), сообщило это издание в своем телеграм-канале.

Об этом стало известно после закрытого заседания Минского городского суда, который рассмотрел жалобу на арест обеих журналисток и оставил их под стражей.

Они были задержаны 18 мая. В редакции, опираясь на судебную практику, предположили, что Золотову и Толкачеву арестовали на два месяца.

Всего по делу TUT.BY было задержано 15 человек, в том числе сотрудники, не связанные по работе с экономической деятельностью компании, уплатой налогов и юридическими аспектами работы.

Портал TUT.BY 18 мая был заблокирован за публикацию запрещенной законом информации. В этот же день в офисы издания пришли сотрудники департамента финансовых расследований и были задержаны некоторые сотрудники. В отношении должностных лиц "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По заявлениям правоохранителей, компания как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Решение об утрате "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые резидентам ПВТ, также было принято 18 мая.

TUT.BY Белоруссия Минский городской суд Марина Золотова Елена Толкачева ПВТ

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