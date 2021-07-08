Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 075 852+463 849

Сотрудников "Нашей Нiвы" обыскали по делу о массовых беспорядках

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Обыски и допросы сотрудников белорусского издания "Наша Нiва" проводятся в четверг по статьям 342 и 293 УК о массовых беспорядках или организации грубых нарушений порядка, сообщила редакция в телеграм-канале. Сайт издания с четверга заблокирован за публикацию незаконного контента.

"Обыск прошел в редакции издания, офисе бухгалтерии, а также дома у редакторов Егора Мартиновича, Андрея Скурко и Андрея Дынько, у бухгалтера Ольги Ракович. Обыски проводили сотрудники разных управлений органов внутренних дел, допросы проходят в СК", - добавили там.

Мартиновича и Скурко задержали на 72 часа.

О визитах силовиков 8 июля сообщили еще три региональных издания: барановичская газета Intex-press, "Брестская газета" и Оршанский региональный портал, редактора которого Игоря Казмерчака задержали.

На это Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) заявила, что "под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить независимые белорусские медиа" и потребовала это прекратить. В организации предупредили, что в результате репрессий в адрес СМИ и журналистов общественность "вместо верифицированной и изложенной в соответствии с журналистикой этикой информацией будет читать материалы, которые не соответствуют даже минимальным профессиональным стандартам".

Белоруссия Наша нива Егор Мартинович Андрей Скурко Андрей Дынько Ольга Ракович

Новости по теме

Новости

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военными

Повторные тесты нашли COVID лишь у 4 туристов из РФ, изолированных на Кубе

Журналисты издания "Наша Нiва" задержаны в Белоруссии

Журналисты издания "Наша Нiва" задержаны в Белоруссии

Молнию назвали причиной подводного пожара в Мексиканском заливе

Лукашенко заявил о начале террористической атаки на Беларусь

Лукашенко заявил о начале террористической атаки на Беларусь

Посол ЕС назвал недобросовестным эмбарго требование РФ о маркировке шампанского

Округ Колумбия и 36 штатов подали иск к Google

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 185 млн

Экс-президент ЮАР Зума отправлен в тюрьму за неуважения к суду

Что случилось этой ночью: четверг, 8 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');