Сотрудников "Нашей Нiвы" обыскали по делу о массовых беспорядках

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Обыски и допросы сотрудников белорусского издания "Наша Нiва" проводятся в четверг по статьям 342 и 293 УК о массовых беспорядках или организации грубых нарушений порядка, сообщила редакция в телеграм-канале. Сайт издания с четверга заблокирован за публикацию незаконного контента.

"Обыск прошел в редакции издания, офисе бухгалтерии, а также дома у редакторов Егора Мартиновича, Андрея Скурко и Андрея Дынько, у бухгалтера Ольги Ракович. Обыски проводили сотрудники разных управлений органов внутренних дел, допросы проходят в СК", - добавили там.

Мартиновича и Скурко задержали на 72 часа.

О визитах силовиков 8 июля сообщили еще три региональных издания: барановичская газета Intex-press, "Брестская газета" и Оршанский региональный портал, редактора которого Игоря Казмерчака задержали.

На это Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) заявила, что "под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить независимые белорусские медиа" и потребовала это прекратить. В организации предупредили, что в результате репрессий в адрес СМИ и журналистов общественность "вместо верифицированной и изложенной в соответствии с журналистикой этикой информацией будет читать материалы, которые не соответствуют даже минимальным профессиональным стандартам".