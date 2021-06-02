Козак назвал "рукотворными" обострения ситуации в Донбассе

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак объясняет последние обострения ситуации в Донбассе тем, что Украине нечего отвечать на переговорах.

"Вот все то, обострение, которое произошло в январе, феврале, марте, оно очевидно, что оно рукотворное, оно имеет свои причины и внутриполитические, и внешнеполитические. Поскольку в трехсторонней контактной группе, в "нормандском формате" по политическим вопросам урегулирования конфликта, Украина подошла к краю, нечего ответить", - сказал Козак в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

По его мнению, в феврале власти Украины "решили обострить ситуацию". "Тогда же начался разговор о том, что необходимо в "нормандский формат" привлечь США, Великобританию. Сегодня в этом заявлении (президента Украины Владимира - ИФ) Зеленского теперь весь ЕС. Тогда тоже наблюдалось существенное падение рейтинга правящей политической партии и самого Зеленского", - сказал он.

Козак также выразил мнение, что переговоры по Донбассу как в контактной группе, так и политсоветников президентов стран "нормандского формата" должны быть рассекречены.

"Мы уже давно добиваемся того, чтобы и переговоры в контактной группе, и переговоры в "нормандском формате" были максимально открыты, чтобы общественность прежде всего - граждане Украины, которые являются основными бенефициарами этих переговоров (...), чтобы они знали позицию всех стран", - сказал замглавы администрации президента РФ.

Козак считает, что граждане России, Германии и Франции также являются "заинтересованными в урегулировании непосредственными участниками" и также должны знать о содержании переговоров.

При этом, отметил он, России до сих пор "не удается пробить эту позицию".

"Украинская сторона занимает такую, сродни известной болезни - раздвоение личности, позицию: с одной стороны, мы за строгую конфиденциальность, но стоит только дверь закрыть, выходят за дверь и рассказывают всем, независимо от результатов переговоров", - заявил Козак.

Он отметил, что украинская сторона представляет свою интерпретацию того, что было на переговорах. "И свою интерпретацию проливают на головы несчастных украинских граждан, которые в неведении находятся, что произошло на самом деле, что было, о чем кто говорил", - сказал он.