Что произошло за день: среда, 2 июня

ПМЭФ, арест Пивоварова и просьба Порошенко

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Петербурге открылся международный экономический форум, отмененный в прошлом году из-за пандемии. Все новости оттуда собраны в нашем сюжете.

- Суд в Краснодаре арестовал Андрея Пивоварова до 31 июля. В отношении бывшего директора движения "Открытая Россия" возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ.

- Задержанный накануне Дмитрий Гудков заявил, что дело, по которому его задержали, связано с фирмой его родителей, к которой он отношения не имеет, и считает, что происходящее связано с попыткой не допустить его к участию в выборах в Госдуму.

- Порошенко попросил сенаторов США организовать встречу Байдена с Зеленским до саммита с Путиным, заявив, что "не может судьба Украины обсуждаться без ее участия". Как сообщалось ранее, "урегулирование региональных конфликтов" - одна из тем для обсуждения на саммите.

- Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 171 млн, с начала распространения коронавируса от связанных с ним заболеваний умерли 3,56 млн человек. В России за сутки заразились более 8,8 тыс. человек.

- Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к концу года из-за пандемии.

- Санкции по "закону Димы Яковлева" предложили вводить против любых иностранцев. Вопросы иностранного усыновления при этом остаются без изменений.

- В МИД РФ допустили возобновление полетов на курорты Египта уже летом.